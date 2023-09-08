الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| تشكيل المنتخب المتوقع أمام إثيوبيا و"الأرصاد" تؤكد ذروة موجة الحر اليوم

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023

منتخب مصر

يخوض منتخب مصر، في السابعة من مساء اليوم، مواجهة أمام ضيفه منتخب إثيوبيا، في السابعة مساء، والتي ستجمعهما على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا 

"الأرصاد": ذروة موجة الحر اليوم.. والقاهرة تسجل 39 درجة في الظل

موجة الحر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تعلن مقتل شخص وإصابة 9 في قصف روسي

قصف روسي

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل شخص وإصابة 9 في قصف روسي على مدينة كريفي ري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

134 ألف شكوى لمنظومة الشكاوى في أغسطس

مصطفى مدبولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

ميسي يكشف سبب استبداله أمام الإكوادور

ليونيل ميسي

كشف ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، اليوم، عن سبب استبداله في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام الإكوادور، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

طرح 15 فدانا بـ297.5 مليون جنيه للأنشطة العمرانية في العبور

هيئة المجتمعات العمرانية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح قطعة أرض نشاط عمراني مختلط على مساحة 65.100 ألف متر مربع بما يعادل 15.5 فدان من محاور الطرق.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أوكرانيا مصطفى مدبولى ميسى الأرصاد موجة الحر

مواد متعلقة

أخبار الظهيرة|إعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 وعمر خيرت مسك ختام مهرجان القلعة

أخبار الظهيرة| موعد انتهاء الموجة الحارة.. ومحمد صلاح ضمن أفضل 5 مهاجمين في تاريخ ليفربول

الأكثر قراءة

وزيرة الهجرة تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

قائد الأمن الوطنى الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" أسباب عودة الاشتباكات لمخيم عين الحلوة

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

رئيس حى المناخ يتابع تنفيذ خطة استقبال العام الدراسى الجديد

استقرار بعد ارتفاعات متتالية.. سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية