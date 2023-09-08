أخبار الظهيرة| تشكيل المنتخب المتوقع أمام إثيوبيا و"الأرصاد" تؤكد ذروة موجة الحر اليوم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، يقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا 2023

يخوض منتخب مصر، في السابعة من مساء اليوم، مواجهة أمام ضيفه منتخب إثيوبيا، في السابعة مساء، والتي ستجمعهما على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة، في إطار الجولة السادسة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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"الأرصاد": ذروة موجة الحر اليوم.. والقاهرة تسجل 39 درجة في الظل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

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القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تعلن مقتل شخص وإصابة 9 في قصف روسي

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مقتل شخص وإصابة 9 في قصف روسي على مدينة كريفي ري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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134 ألف شكوى لمنظومة الشكاوى في أغسطس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

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ميسي يكشف سبب استبداله أمام الإكوادور

كشف ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، اليوم، عن سبب استبداله في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام الإكوادور، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

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طرح 15 فدانا بـ297.5 مليون جنيه للأنشطة العمرانية في العبور

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح قطعة أرض نشاط عمراني مختلط على مساحة 65.100 ألف متر مربع بما يعادل 15.5 فدان من محاور الطرق.

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