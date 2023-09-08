الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تعلن مقتل شخص وإصابة 9 فى قصف روسى

قصف روسي
قصف روسي

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة 9 في قصف روسي على مدينة كريفي ري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تسجيل 39 اشتباكًا بين عناصر الجيش الأوكرانى والقوات الروسية خلال 24 ساعة 

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، عن تسجيل 39 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضٍ أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

القاهرة الإخبارية أوكرانيا روسيا قصف روسى عاجل

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