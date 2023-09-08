الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": ذروة موجة الحر اليوم.. والقاهرة تسجل 39 درجة فى الظل

موجة الحر
موجة الحر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن أمس الخميس، واليوم هو ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى أمس 41 درجة مئوية بأزيد 6 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن سبب ارتفاع درجات الحرارة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وتابعت أنه متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد تسجل درجات حرارة 46 درجة مئوية.

وأوضحت أن الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة جافة في معظم محافظات الجمهورية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

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