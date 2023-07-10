أول زيارة لرئيس حكومة منذ سنوات.. ماذا فعل مصطفى مدبولي في سيوة؟

وصل د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاثنين، إلى واحة سيوة، في زيارة تعد الأولى لرئيس حكومة إلى واحة سيوة منذ سنوات عديدة، لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة.

رافق رئيس الوزراء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء وليد عارف، مدير إدارة المهندسين العسكريين، واللواء تامر زاهر، مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

وترصد الدستور أبرز جولات رئيس الوزراء خلال زيارته سيوة.

"مشكلة سيوة"

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بتواجده اليوم وسط أهل سيوة ومطروح، مع الوزراء ورجال الهيئة الهندسية الأشداء، الذين ساهموا في كل مشروعات التنمية التي تحدث في الدولة المصرية.

ونقل رئيس الوزراء إلى أهالي مطروح وأهالي سيوة بصفة خاصة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونقل لهم تحيات سيادته وتمنياته بدوام التقدم والرقي لمحافظة مطروح وواحة سيوة على الأخص، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها واحة سيوة امتدت لنحو 30 سنة، وكان لها تأثيراتها على المياه والتربة والمحاصيل، بسبب نمط عشوائي كان موجوداً في منظومة الري، موضحا أن الارادة السياسية كانت المحرك الأساسي لتنفيذ هذا المشروع وكل مشروعات التنمية في مصر.

"زيارة منتجع سياحي شهير"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة، فى إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة.

تجول رئيس الوزراء فى منتجع جعفر البيئي المصمم بطراز سيوي مميز، ويطبق كافة الاشتراطات البيئية العالمية ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول.

"مشروع الصرف الصحي"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة.

واستمع مدبولي إلى شرح من المهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي أوضح أن المشروع يتكون من محطة معالجة بطاقة ١٨ ألف م٣/ اليوم، و١٣ محطة رفع، بينها محطتا رفع رئيسية، و١١ محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول ١٠٠ كم، وخطوط طرد بطول ١٧ كم، حيث تعمل بنظام المعالجة الثنائية، وتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العربية للتصنيع، لتخدم كامل مدينة سيوة بتعداد سكاني ٤٠ ألف نسمة.

"وحدة مرور سيوة"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قسم تراخيص مرور سيوة، ضمن جدول أعمال زيارته التي بدأها اليوم للواحة الواقعة غرب مصر لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصّل من مدير الوحدة، الذي أشار إلى أن وحدة المرور تقع بأرض القبائل بجوار المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة، وذلك على مساحة 5 أفدنة.

"مشروعات سيوة"

استمع د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية، إلى شرح من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص.

ورحب المحافظ في مستهل كلمته برئيس الوزراء والحضور، مؤكداً عمق المحبة والاعتزاز والتقدير الذي يحمله أهالي المحافظة لإهتمام القيادة السياسية الكبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

واستعرض المحافظ صوراً تعكس الوضع الراهن لعدد من المشروعات البارزة التي تشهدها "مطروح"، والتي اعتبرها من ثمار ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى تحتفي مصر بالذكرى العاشرة لها هذه الأيام، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الطريق الدولي الساحلي (مطروح/ الإسكندرية)، وتطوير طريق (وادي النطرون/ العلمين)، ومحور (روض الفرج/ الضبعة) ومشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، والمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بقاعدة محمد نجيب وميناء جرجوب البحري، وتطوير ميناء السلوم البري بوابة مصر الغربية، ومحطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية بالمحافظة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة.

"لقاء عواقل سيوة"

والتقى رئيس الوزراء عددًا من كبار المشايخ والعواقل وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمطروح، وذلك بمقر القرية الأولمبية، الذين استقبلوه لدى وصوله المقر، مع عدد من أطفال سيوة، بالزى التقليدى للواحة، حيث قدم الأطفال لرئيس الوزراء باقة ورد وتمور، ترحيبًا بقدومه، وقاموا بأداء أغنيات من الفلكلور الشعبي.