طرح 15 فدانا بـ297.5 مليون جنيه للأنشطة العمرانية في العبور

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح قطعة أرض نشاط عمراني مختلط على مساحة 65.100 ألف متر مربع بما يعادل 15.5 فدان من محاور الطرق، ويقدر سعر المتر بنحو 4570 ألف جنيه، وينتظر تحقيق إجمالي 297.507 مليون جنيه، موضحة أنه يتم تنفيذ المشروعات خلال 3 سنوات منذ صدور إخطار الموافقة لطرح قطعة الأرض للمطورين والمستثمرين المصريين والأجانب والعرب في مدينة العبور.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أنه يتم تقسيم الأرض بنسبة 20% من إجمالي مساحة الأرض بنشاط ترفيهي إداري وسياحي وتجاري بينما يتم تنفيذ النشاط العمراني المتكامل على نسبة 80% المساحة المتبقية.

النشاط العمراني متكامل طبقا للقرار الوزاري 232 لسنة 2009

أشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تتضمن الاشتراطات يتم تنفيذ أقصى ارتفاع للعمارات من أرضي و3 أدوار وللفيلات من أرضي وأول، وألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي المساحة الأرض ويشترط أن النسبة البنائية لا تتعدي 50% من المساحة للإسكان بينما تصل الاشتراطات البنائية للفيلات توين تاون كوارتر لا تزيد عن 45% من مساحة قطعة الأرض المخصصة للفيلات التوين والفرعية في حين يتم تنفيذ الفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40% من المساحة قطعة الأرض الفرعية.

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تفاصيل تنفيذ المشروعات الخدمية لمشروعات الإسكان والفيلات

أفادت أنه يتم تخصيص نسبة تتراوح مابين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة قطعة الأرض للمشروعات الخدمية للمشروع، علماً بأن النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية التجارية والإدارية والتعليمي والحضانات، لافتاً إلى أنه لا تزيد نسبة الاشتراطات البنات البنائية للنوادي الاجتماعية عن عن 20% من المساحة المخصص.

شروط تنفيذ المباني الإدارية التجارية للمشروع

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ألا تزيد نسبة البناء عن 30% من المساحة المخصصة للنشاط بارتفاع أرضي و3 أدوار.

شروط سداد المستحقات المالية

حددت الهيئة شروط السداد بـ25% من قيمة الأرض بالدولار، وتلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص، كما يتم سداد نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعة لقطعة الأرض.

واستكملت، أنه يتم سداد 75% المتبقية من قيمة الأرض بالدولار من خارج البلاد على 3 أقساط سنوية متساوية على أن الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض فور الموافقة على التخصيص، ويتم احتسابها بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية المعلنة في البنك المركزي يوم استحقاق القسط الأول على رصيد المدين، على أن يتم السداد بالقيمة المعادلة للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم الاستحقاق القسط من تاريخ الإخطار بالموافقة وحتى تاريخ بالإضافة لنسبة 2% طيقا لتعليمات وزارة المالية وإضافة نسبة 0.5 مصاريف إدارية.