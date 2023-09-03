أخبار الظهيرة|تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أرسنال.. وموعد انتهاء تخفيف الأحمال

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية وغيرها، ويقدم "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم غدًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023.. للمزيد اضغط هنا

توقعات حالة الطقس من الأحد حتى الثلاثاء 5 سبتمبر

توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف خلال الساعات الماضية في أول أيام شهر سبتمبر 2023.. للمزيد اضغط هنا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال فى الدورى الإنجليزى

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.. للمزيد اضغط هنا.

إجلاء الآلاف وإغلاق المدارس.. تايوان تواجه إعصار هايكوى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تايوان تواجه إعصار هايكوي بعددٍ من الإجراءات، أبرزها إجلاء ما يقرب من 3 آلاف شخص من المناطق شديدة الخطورة في المدن الشرقية، وإغلاق المدارس، وإلغاء رحلات الطيران الداخلية.. للمزيد اضغط هنا.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر.. وأوقات انقطاع الكهرباء المعلنة

يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر، والتي بدأت الحكومة تنفيذه في كل محافظات الجمهورية وفقًا لجدول زمني تم إعلانه بالفعل للمواطنين بحد أقصى ساعة يوميًا حتى لا يتضرر المواطنون.. للمزيد اضغط هنا.

"الداخلية" تكشف ملابسات سرقة مخزن إطارات سيارات فى شبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات مخزن بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.. للمزيد اضغط هنا.