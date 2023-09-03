الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أرسنال.. وموعد انتهاء تخفيف الأحمال

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية وغيرها، ويقدم "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم غدًا

التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية، لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023.. للمزيد اضغط هنا

توقعات حالة الطقس من الأحد حتى الثلاثاء 5 سبتمبر

الطقس

توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف خلال الساعات الماضية في أول أيام شهر سبتمبر 2023.. للمزيد اضغط هنا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال فى الدورى الإنجليزى

تشكيل مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.. للمزيد اضغط هنا.

إجلاء الآلاف وإغلاق المدارس.. تايوان تواجه إعصار هايكوى

تايوان تواجه أول

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تايوان تواجه إعصار هايكوي بعددٍ من الإجراءات، أبرزها إجلاء ما يقرب من 3 آلاف شخص من المناطق شديدة الخطورة في المدن الشرقية، وإغلاق المدارس، وإلغاء رحلات الطيران الداخلية.. للمزيد اضغط هنا.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر.. وأوقات انقطاع الكهرباء المعلنة

الكهرباء

يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر، والتي بدأت الحكومة تنفيذه في كل محافظات الجمهورية وفقًا لجدول زمني تم إعلانه بالفعل للمواطنين بحد أقصى ساعة يوميًا حتى لا يتضرر المواطنون.. للمزيد اضغط هنا.

"الداخلية" تكشف ملابسات سرقة مخزن إطارات سيارات فى شبرا الخيمة

الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات مخزن بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.. للمزيد اضغط هنا.

تايوان فتح موقع التنسيق الإلكتروني الشهادات الفنية توقعات حالة الطقس الطقس تشكيل مانشستر يونايتد إغلاق المدارس شبرا الخيمة

مواد متعلقة

أخبار الظهيرة| برشلونة يُعلن رحيل المغربى عبدالصمد الزلزولى وحفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين

أخبار الظهيرة|انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والتدريب المصري الأمريكي "النجم الساطع 2023"

الأكثر قراءة

محاكمة امرأة تخلصت من زوجها مع عشيقها في المنوفية

موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر.. وأوقات انقطاع الكهرباء المعلنة

ختام ورشة عمل "التعرف على تكنولوجيات المعالجة" بـ"صرف الإسكندرية"

"الحرف اليدوية": الدولة تدعم القطاع الحرفى لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية

"سنجة وشماريخ في الشارع".. مشاجرة بسبب سيدة في مصر الجديدة

"الإسكان" تطرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات للبيع بالمنصورة والعلمين الجديدتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم في إسرائيل؟

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل