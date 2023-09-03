تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أرسنال، في قمة نارية على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

خط وسط الملعب: كريستيان إريكسن – كاسيميرو – أنتوني.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال.

ويُعاني فريق مانشستر يونايتد من الإصابات وغياب جاهزية بعض اللاعبين، حيث سيغيب في مباراة اليوم كلًا من مالاسيا ولوك شو؛ بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مدى جاهزية للظهير الجديد سيرجيو ريجيلون، كذلك الوافد الجديد المغربي سفيان أمرابط.

مشوار مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024

ويرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، ومحاولة اقتحام المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر.

وكان اليونايتد قد بدأ مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي، بالفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف، ثم تلقي هزيمة قاسية أمام توتنهام بهدفين، قبل أن يفوز على نوتنجهام فوريست في الجولة الماضية.