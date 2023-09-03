أرسنال يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة الأسبوع الرابع من "البريميرليج"

يستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعبه "الإمارات"، في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة.

ويريد أرسنال استعادة الانتصارات، بعدما وقع في فخ التعادل مع فولهام في الجولة الماضية على ملعبه، وتحقيق الفوز الثالث له.

مشوار أرسنال في "البريميرليج"

وكان أرسنال بدأ مشواره في المسابقة بفوزين على نوتنجهام فوريست وكريستال بالاس، ثم تعادل بهدفين لكل فريق مع فولهام في الجولة الماضية، حيث يقع في المركز السادس بـ7 نقاط.

أما اليونايتد يريد التمسك بفرحته بريمونتادا نوتنجهام فوريست في الجولة الماضية، بعدما تأخر في أول نصف ساعة بهدفين، وأنهى اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف.

وكان اليونايتد استهل مشواره بالفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف ثم الخسارة على يد توتنهام بهدفين، والفوز في الجولة الماضية على فوريست.

ويتسلح اليونايتد بالوافدين الجدد في آخر يوم بالانتقالات الصيفية، وهم المغربي سفيان أمرابط والإسباني ريجيليون، ويقع في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

ويلعب في نفس اليوم ليفربول مع أستون فيلا في تمام الساعة الرابعة، ويواجه كريستال بالاس نظيره وولفرهامبتون بنفس التوقيت.