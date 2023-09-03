الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام أستون فيلا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بنظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

"صلاح" يسعى لقيادة ليفربول لمواصلة الانتصارات

ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو مواصلة نغمة الانتصارات، في محاولة لتعزيز مكانه في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والمؤهل بدوره إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة لعام 2025.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد كبير، بعد التغلّب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أستون فيلا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر في بداية الموسم.

ويدخل فريق أستون فيلا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما تغلّب على بيرنلي بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، كما حقق فوزًا ثمينًا على هيبرنيان بثلاثية دون رد، في المباراة الفاصلة بدوري المؤتمر الأوروبي.

 

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ترتيب الدورى الإنجليزى بعد انتهاء مباريات السبت الممتاز

 

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

 ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد حتى الآن.

بينما يتواجد أستون فيلا حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات أيضًا، جمعها من انتصارين وهزيمة واحدة.

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