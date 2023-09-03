الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدورى الإنجليزى بعد انتهاء مباريات السبت الممتاز

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء مباريات السبت الممتاز والذي جمع بين كل من مانشستر سيتي و فولهام وتشيلسي نوتينغهام فورست توتنهام وبيرنلي وغيرها من المباريات، التي شهدت حالة متميزة وحازت على مشاهدات كبيرة لما فيها من متعة كروية، حيث انتهت مباراتين من مباريات اليوم بخماسيتين كان أولها لصالح مانشستر سيتي والثانية لصالح توتنهام، وهو ما جعل الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر وخارجها يتساءلون عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات السبت الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات السبت الممتاز

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

ضده

الفارق

نقاط

1

مانشستر سيتي

4

4

0

0

11

2

+9

12

2

توتنهام

4

3

1

0

11

4

+7

10

3

وست هام

4

3

1

0

9

4

+5

10

4

برايتون

4

3

0

1

12

6

+6

9

5

ليفربول

3

2

1

0

6

3

+3

7

6

أرسنال

3

2

1

0

5

3

+2

7

7

برينتفورد

4

1

3

0

8

5

+3

6

8

أستون فيلا

3

2

0

1

8

6

+2

6

9

نوتنغهام فورست

4

2

0

2

6

6

0

6

10

مانشستر يونايتد

3

2

0

1

4

4

0

6

11

تشيلسي

4

1

1

2

5

5

0

4

12

كريستال بالاس

3

1

1

1

2

2

0

4

13

فولهام

4

1

1

2

4

10

-6

4

14

نيوكاسل

4

1

0

3

7

7

0

3

15

ولفرهامبتون

3

1

0

2

2

5

-3

3

16

بورنموث

4

0

2

2

4

8

-4

2

17

شيفيلد

4

0

1

3

4

7

-3

1

18

إيفرتون

4

0

1

3

2

8

-6

1

19

لوتون تاون

3

0

0

3

2

9

-7

0

20

بيرنلي

3

0

0

3

3

11

-8

0

برايتون يتلاعب بنيوكاسل ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بخماسية على فولهام بالدوري الإنجليزي

 

المباريات المتبقية من الأسبوع الرابع

ويتبقى فقط من مباريات الجولة الرابعة ثلاث لقاءات وهم

ليفربول واستون فيلا

وهو لقاء هام ينتظره جمهور البريميرليج، حيث تنطلق المباراه فى تمام الساعة 4:00 من مساء اليوم الأحد.

كريستال بالاس وولفرهامبتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

آرسنال ومانشستر يونايتد

وتختتم مباريات الجولة بلقاء هام يجمع الفريقين، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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