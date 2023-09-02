هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بخماسية على فولهام بالدوري الإنجليزي

سحق مانشستر سيتي ضيفه فولهام في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز بخمسة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وحقق مانشستر سيتي الفوز الرابع له على التوالي في أول 4 جولات بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

مانشستر سيتي يستعرض عضلاته بخماسية في مرمى فولهام

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول فيما تبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية ولكن مع أفضلية لفريق مانشستر سيتي، واستمرت الإثارة في الشوط الأول حتى الدقائق الأخيرة وتسجيل أكانجي لهدف التقدم في الدقيقة الثالثة.

وهيمن مانشستر سيتي على الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة، فيما استمر الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين ولكن أيضًا مع أفضلية واضحة للاعبي مانشستر سيتي الذين حاولوا تسجيل الهدف الثالث وتأكيد انتصارهم في المباراة.

وسجل إرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 بعد تمريرة من جوليان ألفاريز وضعته في حالة انفراد بحارس فولهام وسدد الكرة بقدمه اليسرى وسكنت الشباك.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء بعد عرقلة جوليان ألفاريز داخل المنطقة، وسددها إرلينج هالاند على يمين الحارس معلنًا عن رابع أهداف السيتي.

واستمرت المحاولات الهجومية من جانب لاعبي فريق مانشستر سيتي في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف خامس، فيما حاول لاعبو فريق فولهام تسجيل هدف ثانٍ لحفظ ماء الوجه.

وسجل إرلينج هالاند الهدف الخامس لمانشستر سيتي والثالث له في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعدما اخترق سرجيو جوميز منطقة جزاء فولهام وأرسل كرة عرضية أرضية حولها هالاند بقدمه اليسرى على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 4 كرات على المرمى من أصل 6 محاولات خلال المباراة وخرجت كرتين من الملعب، مقابل 4 تسديدات أيضًا من 6 محاولات لفريق فولهام.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق فولهام.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 12 ليستعيد صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، فيما توقف رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ12.