الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بهدفين بالدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه فولهام في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

فولهام يتعادل مع مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب من بداية المباراة وضغط على دفاعات فريق فولهام من أجل تسجيل هدف مبكر وتأكيد تفوقهم، فيما اعتمد فريق فولهام على التأمين الدفاعي ثم التحول بهجمات مرتدة لتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وشهدت الربع ساعة الأولى من المباراة تخبط هجومي للاعبي مانشستر سيتي وأخطأوا في العديد من التمريرات في الثلث الهجومي، وانحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب مع محاولة كل منهما الوصول للمرمى.

وسجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 31 بعدما حول تمريرة إرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس وسكنت الشباك.

ولم يستمر تقدم مانشستر سيتي في النتيجة سوى 3 دقائق حتى سجل تيم ريم هدف التعادل لفريق فولهام من ركلة ركنية.

وبعد هدف تعادل فولهام، استمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي فريق مانشستر سيتي وهددوا المرمى بأكثر من فرصة ولكن افتقدوا للمسة الأخيرة على المرمى في ظل تراجع دفاعات فريق فولهام، فيما حاول فريق فولهام ضرب دفاعات السيتي بكرة طولية من وسط الملعب.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء فولهام في الدقيقة 43 نفذها فيل فودين عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع فولهام.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول محاولين تسجيل هدف التقدم قبل النهاية.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعدما لعب فيل فودين عرضية من الجانب الأيسر ناحية إرلينج هالاند المنطلق خلف الدفاع وأبعدها المدافع لركلة ركنية نفذها فيل فودين عرضية حولها ناثان آكي برأسه ناحية المرمى وسكنت الشباك ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي تداخل مانويل أكانجي في اللعبة وهو في حالة تسلل، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، احتسب الحكم الهدف.

وسدد لاعبو مانشستر سيتي كرة واحدة على المرمى من محاولتين وخرجت أخرى من الملعب، وسدد فولهام كرتين على المرمى من 3 محاولات وخرجت واحدة من الملعب.

واستحوذ فريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق فولهام.