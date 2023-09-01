رسميًا.. مانشستر سيتى يعلن ضم ماتيوس نونيز

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز، قادمًا من وولفرهامبتون، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن اللاعب البرتغالي وقع عقدًا مع «سيتي» يمتد لخمس سنوات.

وتعد صفقة ماتيوس نونيز، هي الرابعة لمانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم كل من الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ويوسكو جفارديول، بالإضافة إلى الجناح البلجيكي جيريمي دوكو.

وبدأت مسيرة نونيز، الاحترافية، في عام 2015، مع فريق إريسيرينسي، حيث أمضى معه موسمين، قبل أن يوقع مع فريق إستوريل، المنافس آنذاك في الدوري البرتغالي الممتاز.

وفي يناير عام 2019، انضم نونيز، لصفوف سبورتنج لشبونة، بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف، حيث ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي الممتاز (2020-2021)، وكأس الدوري البرتغالي مرتين (2020-2021) و(2021-2022)، وكأس السوبر البرتغالي 2021.

وانتقل ماتيوس نونيز، إلى صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، في أغسطس عام 2022، في صفقة قدرت بنحو 45 مليون يورو.

وشارك اللاعب البرتغالي – البالغ من العمر 25 عامًا – مع وولفرهامبتون، في 41 مباراة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

ومن جانبه، عبر ماتيوس نونيز، عن سعادته الكبيرة بخطوة انتقاله لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل أوروبا والنادي الذي أعجبت به لفترة طويلة".

وأضاف: "فرصة العمل تحت قيادة بيب جوارديولا، أحد أعظم المدربين على الإطلاق، جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم، كانت شيئًا لا يمكنني رفضه".

وتابع: "لقد تعلمت الكثير خلال موسمي في وولفرهامبتون وأنا متحمس لمواصلة التحسن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو القسم الذي يخرج أفضل ما لدي.

واستطرد: "أنا متحمس حقًا للانطلاق والالتقاء بالجماهير وآمل أن أكون جزءًا من المزيد من النجاح في السيتي".