الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمجموعة سهلة.. مانشستر سيتي يستهل رحلة دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 فريق مانشستر سيتي الانجليزي في المجموعة السابعة لدور الـ32 بالبطولة.

وانضم مانشستر سيتي لأندية التصنيف الأول في الموسم الجاري من بطولة دوري أبطال أوروبا باعتباره حامل اللقب عن الموسم الماضي والذي حققه على حساب فريق إنتر الإيطالي في المباراة النهائية والتي أقيمت على ستاد أتاتورك باسطنبول.



تعرف على مجموعة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2023-2024
 

وجاءت مجموعة مانشستر سيتي على النحو الآتي: “ مانشستر سيتي، ريد بول لايبزيج الألماني، ريد ستار بلجراد الصربي، يونج بويز السويسري”.


وحقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب من الدور نصف النهائي، والفوز على إنتر في المباراة النهائية بهدف دون رد.


وقُسِمت الفرق المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

- المستوى الأول: مانشستر سيتي – إشبيلية – برشلونة – نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – بنفيكا - فينورد.

- المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد – لايبزيج – بورتو - أرسنال.

- المستوى الثالث: شاختار دونتسك – سالزبورج – ميلان - سبورتينج براجا – آيندهوفن – لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

- المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي – سلتيك – نيوكاسل يونايتد - يونيون برلين – أنتويرب - لانس.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لدور الـ16، فيما يذهب الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، ويودع الفريق صاحب المركز الرابع منافسات البطولة.

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