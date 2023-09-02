السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برايتون يتلاعب بنيوكاسل ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

حقق فريق برايتون ألبيون فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق برايتون بهدف دون رد.

برايتون يهزم نيوكاسل في الدوري الانجليزي

وفرض لاعبو برايتون ألبيون استحواذهم على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاءت الفاعلية الهجومية من جانب فريق برايتون.
وسجل إيفان فيرجسون هدف التقدم لبرايتون ألبيون في الدقيقة 27.

وقدم فريق برايتون أداءً هجوميًا مميزًا خلال الشوط الأول من المباراة، وضغط لاعبوه من أجل تسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول.
وسدد لاعبو برايتون ألبيون 4 كرات على المرمى من أصل 12 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب، فيما لم يسدد لاعبو نيوكاسل أي كرة على المرمى من 4 محاولات.

واستحوذ لاعبو برايتون على مجريات اللعب بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق نيوكاسل يونايتد.

واستمر استحواذ فريق برايتون ألبيون على مجريات اللعب في الشوط الثاني، فيما هدأ الأداء الهجومي من كلا الفريقين.

وأضاف إيفان فيرجسون الهدف الثاني له و لبرايتون في الدقيقة 65، ثم عاد وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وسجل كالوم ويلسون هدف نيوكاسل الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد انفراده بحارس برايتون، وسدد الكرة على يمينه.

وسدد لاعبو برايتون 6 كرات على المرمى من 14 محاولة، مقابل تسديدة من 8 محاولات لفريق نيوكاسل.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق نيوكاسل.

ورفع برايتون ألبيون رصيده لـ9 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز الـ14.

برايتون نيوكاسل الدورى الانجليزى مباراة برايتون ونيوكاسل البريميرليج

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