الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الاتفاق السعودى يعلن التعاقد مع الهولندى جورجينيو فينالدوم

الاتفاق السعودي يتعاقد
الاتفاق السعودي يتعاقد مع فينالدوم

أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده رسميًا مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد فينالدوم للعب بجوار زميله السابق في ليفربول جوردان هندرسون، والذي انتقل إلى صفوف الفريق السعودي خلال هذا الصيف.

ولم يعلن نادي الاتفاق السعودي، عن مدة التعاقد مع الدولي الهولندي أو حتى القيمة المادية للصفقة حتى الوقت الراهن.

وكان الهولندي فينالدوم قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2021 عقب رحيله عن ليفربول، ولعب في صفوف الفريق الفرنسي لمدة موسم واحد.

وانضم فينالدوم إلى صفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة العام الماضي، لكنه غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق.

اقرأ أيضا.. الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية فى دورى روشن السعودى
 

مشوار فينالدوم قبل الانتقال إلى الاتفاق

وخاض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا 237 مباراة في مختلف البطولات، وسجل خلالها 22 هدفًا.

كما فاز الدولي الهولندي مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالخم للأندية.

وتوج اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة الدوري الفرنسي.


صفقات الاتفاق في الميركاتو الصيفي

ونجح نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي مقابل 14 مليون يورو.

كما تعاقد مع موسى ديمبيلي مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، كما ضم جاك هيندري لاعب كلوب بروج البلجيكي مقابل 6.9 مليون يورو.

وصار فينالدوم أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق السعودي.

وتعاقد نادي الاتفاق السعودي مع أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد ليتولى تدريب الفريق.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مواجهة واحدة.
 

الاتفاق السعودى فينالدوم الدوري السعودي 2023 بطولة دوري روشن السعودي باريس سان جيرمان الفرنسي

مواد متعلقة

الأغلى فى تاريخ الدورى السعودى.. محمد صلاح يرحل عن ليفربول خلال أيام

الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية فى دورى روشن السعودى

بمشاركة شريف.. الخليج يتعادل مع الاتفاق بدورى روشن للمحترفين

الأكثر قراءة

10 أخبار مفبركة بثها إعلام الجماعة الإرهابية في 30 يومًا

بابا الفاتيكان يشيد بـ"حكمة" الشعب المنغولى وتسامحهم الدينى

عابد: مصر ترحب بالجميع فى بطولة أفريقيا للطائرة ونسير وفق توجيهات الرئيس السيسى

سعيد الأرتيست: استطعت الارتقاء بالطبلة لأنها كانت ذات سمعة سيئة ومرتبطة بالراقصة

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الإصلاح سمت الرسل والأنبياء وأساس الدعوة (فيديو)

قناة الناس| عبادات تقرب الإنسان من الله وترزقه التوفيق في الدنيا والآخرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غيتيرش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن في كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل