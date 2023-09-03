رسميا.. الاتفاق السعودى يعلن التعاقد مع الهولندى جورجينيو فينالدوم

أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده رسميًا مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد فينالدوم للعب بجوار زميله السابق في ليفربول جوردان هندرسون، والذي انتقل إلى صفوف الفريق السعودي خلال هذا الصيف.

ولم يعلن نادي الاتفاق السعودي، عن مدة التعاقد مع الدولي الهولندي أو حتى القيمة المادية للصفقة حتى الوقت الراهن.

وكان الهولندي فينالدوم قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2021 عقب رحيله عن ليفربول، ولعب في صفوف الفريق الفرنسي لمدة موسم واحد.

وانضم فينالدوم إلى صفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة العام الماضي، لكنه غاب عن النصف الأول من الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق.

اقرأ أيضا.. الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية فى دورى روشن السعودى



مشوار فينالدوم قبل الانتقال إلى الاتفاق

وخاض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا 237 مباراة في مختلف البطولات، وسجل خلالها 22 هدفًا.

كما فاز الدولي الهولندي مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالخم للأندية.

وتوج اللاعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة الدوري الفرنسي.



صفقات الاتفاق في الميركاتو الصيفي

ونجح نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع جوردان هندرسون قائد ليفربول الإنجليزي مقابل 14 مليون يورو.

كما تعاقد مع موسى ديمبيلي مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر، كما ضم جاك هيندري لاعب كلوب بروج البلجيكي مقابل 6.9 مليون يورو.

وصار فينالدوم أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق السعودي.

وتعاقد نادي الاتفاق السعودي مع أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد ليتولى تدريب الفريق.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مواجهة واحدة.

