الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية في دوري روشن السعودي

الهلال
الهلال

فاز فريق الهلال على ضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل،  في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي"، موسم 2023-2024.

البرازيلي مالكوم كان البادئ بالتسجيل لـ الهلال في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة ألكسندر ميتروفيتش بالرأس.

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وأحرز سالم الدوسري الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء، مؤكدًا انتصار الزعيم الهلالي وظفره بنقاط المباراة.

وسجل عبدالله الحمدان هدفًا لـ الهلال في الدقيقة 90، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهدت المباراة حضور الإيطالي روبيرتو مانشيني، الذي تولى بصفة رسمية مهمة تدريب منتخب السعودي بعقد حتى عام 2027.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الاتفاق بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد عند 7 نقاط في المركز الخامس.

وعاد للمشاركة لأول مرة مع الهلال في الدوري المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الذي تعافى من إصابته.

وقاد هجوم الهلال في لقاء اليوم المهاجم الصربي أليكسندر ميتروفيتش ويجاوره ميشايل، سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم.

وعوض الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي تعرض للطرد في اللقاء الماضي، محمد كنو في وسط الملعب بجوار البرتغالي روبن نيفيز بينما حرس العرين المغربي ياسين بونو.

تشكيل الهلال:

في حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، كنو، الدوسري

خط الهجوم: ميشايل، ميتروفيتش، مالكوم

تشكيل الاتفاق:

في حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: سنوسي الهوساوي، حمدان الشمراني، جاك هندري، عبد الله الخطيب

خط الوسط: بيرات أوزديمير، علي هزازي، جوردان هندرسون

خط الهجوم: فيتينو، فيصل الغامدي، كوايسون

الهلال الاتفاق دوري روشن الدوري السعودي سالم الدوسري

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