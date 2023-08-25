الهلال السعودى يكتسح الرائد برباعية ويواصل مطاردة الاتحاد والأهلى على القمة

اكتسح فريق الهلال السعودي نظيره الرائد برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن للمحترفين.

افتتح التسجيل للزعيم ألكسندر متروفيتش في الدقيقة 43 من رأسية متقنة مستغلًا كرة عرضية من روبن نيفيز.

وأضاف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث للهلال في الدقيقتين 56 و69، الأول من ضربة جزاء والثاني من متابعة تسديدة تهادت له داخل منطقة الجزاء، بينما اختتم رباعية الهلال عبدالله الحمدان، في الدقيقة الـ89.

وشهدت أحداث المباراة إشهار الكارت الأحمر مرتين، الأولى كانت من نصيب سيرجي سافيتش لاعب الهلال وذلك في الدقيقة الـ76، أما الثانية كانت من نصيب عمر جونزاليس لاعب الرائد في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده لـ7 نقاط، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، خلف الثنائي المتصدر اتحاد جدة وأهلي جدة، إلا أن فارق الأهداف يمنح الأفضلية للنمور.

أما الرائد، فيظل في المركز الأخير بجدول الترتيب، بلا رصيد من النقاط، بعد الهزيمة في الجولات الثلاثة الماضية.

الإصابة تبعد نيمار عن الهلال حتى مطلع سبتمبر المقبل

كما شهدت المباراة غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، والمنضم حديثًا لصفوف الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب معاناته من الإصابة والتي ستبعده عن المشاركة مع الفريق حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وكان الهلال بدأ المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جحفلي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: روبن نيفيز، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري.

الهجوم: ميشايل، ألكساندر ميتروفيتش، مالكوم.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: عبد الله المعيوف، خليفة، متعب، البريك، ناصر، محمد كنو، مصعب، القحطاني، الحمدان.

وافتتح الهلال مواجهاته في بطولة دوري روشن بالفوز على فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل في الجولة الثانية مع الفيحاء بهدف لكل منهما، فيما خسر الرائد مباراته الأولى في البطولة أمام فريق اتحاد جدة بثلاثة أهداف دون رد، ثم تكررت الهزيمة أمام فريق أبها بهدف دون رد.