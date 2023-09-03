"الداخلية" تكشف ملابسات سرقة مخزن إطارات سيارات فى شبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات مخزن بمحافظة القليوبية ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

كان تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص بالقليوبية، يفيد سرقة بعض محتويات مخزن عبارة عن 36 إطار مركبة، بطارية دراجة نارية.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، عميل مسروقات "سيئ النية"، له معلومات جنائية .

بمواجهتهم أقر الأول والثانى بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط 299 قضية مخدرات و76 قطعة سلاح نارى

وفي السياق، شن قطاع الامن العام بوزارة الداخلية حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية .

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 299 قضية مخدرات، 76 قطعة سلاح نارى.

وتنفيذ 66200 حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة كل صور الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



ضبط 6 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط



شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بشن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط، فارسكور، الزرقا، كفر سعد، كفر البطيخ، وقسم شرطة السرو.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.