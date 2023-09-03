الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات سرقة مخزن إطارات سيارات فى شبرا الخيمة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات مخزن بمحافظة القليوبية ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

كان تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص بالقليوبية، يفيد سرقة بعض محتويات مخزن عبارة عن 36 إطار مركبة، بطارية دراجة نارية.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، عميل مسروقات "سيئ النية"، له معلومات جنائية .

بمواجهتهم أقر الأول والثانى بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

ضبط 299 قضية مخدرات و76 قطعة سلاح نارى

وفي السياق، شن قطاع الامن العام بوزارة الداخلية حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية .

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 299 قضية مخدرات، 76 قطعة سلاح نارى.

وتنفيذ 66200 حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة كل صور الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


ضبط 6 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط
 

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بشن حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط، فارسكور، الزرقا، كفر سعد، كفر البطيخ، وقسم شرطة السرو.

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، بندقية خرطوش، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مخزن محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية م شبرا الخيمة السرقة

مواد متعلقة

كشف غموض سرقة سيارة تابعة لشركة الكهرباء في القليوبية

حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات

وزارة الداخلية تحبط بيع 256 قطعة آثار أصلية فى المنيا

الأكثر قراءة

موعد انتهاء تخفيف الأحمال في مصر.. وأوقات انقطاع الكهرباء المعلنة

"سنجة وشماريخ فى الشارع".. مشاجرة بسبب سيدة فى مصر الجديدة

تقرير يكشف مستجدات ملف انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كلاب شرسة وطلقات نارية.. التفاصيل الكاملة لقتل شاب فى كرداسة بسبب "الكيف"

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟ الدستور يجيب

عمرو خطاب لـ"الدستور": دخلنا عصر ناطحات السحاب من العاصمة الإدارية.. وحجم استثماراتنا 3.7 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتي في حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)