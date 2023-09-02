عقد تصالح بـ5 ملايين جنيه.. تفاصيل المستندات المقدمة من بوسي في اتهام زوجها بالسرقة

ما زالت قضية اتهام هشام ربيع زوج المطربة بوسي، بتحريض بلطجية على سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من موكل طليقها المنتج الفني فطين، تثير الرأي العام خاصة مع اقتراب إحالتها للمحاكمة الجنائية.

بوسي أمام النيابة: “اتصالحنا من 2020”

وحضرت "بوسي" جلسة تحقيق النيابة التي استمرت لمدة تقرب من 5 ساعات، وأكدت فيها عدم قانونية ظهور أي أوراق أو شيكات تفيد إدانتها لطليقها، لأنه في عام 2020 تم تحرير عقد تنازل عن كافة حقوقه في صوت بوسي وكافة مستحقاته المالية لديها، وتم توقيعه في نقابة المهن الموسيقية لإنهاء كافة القضايا بينهم. كما أكد طليقها في وقت سابق أن هناك أوراق مسروقة منه بها شيكات لم يتم تسليمها، ولكن العقد يبطل أي أوراق قبله وكان موقعًا بحضور محمود الليثي. وتبين أن كافة الأوراق التي كانت توقع عليها والشيكات وإيصالات الأمانة كان يتم تحريرها خلال زواجها من فطين، خاصةً أنه في ذلك الوقت كان مدير أعمالها، وأنها دفعت له مبلغ 5 ملايين جنيه لإنهاء الخلاف بينهما منذ ذلك الوقت، وبذلك فإن ظهور أي شيكات أو إيصالات بعد ذلك يؤكد عدم صحتها قانونًا. وقد قدمت "بوسي" عقد التنازل، ونفت تهمة تحريض زوجها على سرقة الشيكات.

جلسة تجديد حبس هشام ربيع

وحددت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، جلسة 13 سبتمبر ؛ لنظر جلسة تجديد حبسه للمرة الرابعة في قضية اتهامه بسرقة الشيكات.

وأنكر هشام ربيع أمام النيابة اتهامه بالتحريض على سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه محررة ضد زوجته من طليقها، بمنطقة المقطم مؤكدًا أنه بالفعل كان يبحث مع المبلغ حلولًا للأزمة والتصالح وسداد المبلغ، وليست له علاقة بما ارتكبه باقي المتهمين.

طليق بوسي المنتج الفني فطين

ويذكر أن طليق بوسي المنتج الفني فطين توفى متأثرًا بمرضه خلال فترة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 17697 لسنة 2015 جنح الهرم- تعاطي مخدرات وحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص- ويقضي فترة حبسه بالسجن 6 سنوات، وذلك عقب سماع أقواله أمام النيابة.

بداية تفاصيل القضية

كان تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة - زوج بوسي-؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، «هلالي، ميدو»،باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- زوجة المشكو في حقه الأول-، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.