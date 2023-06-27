المطربة بوسي بين زوجها وطليقها.. التفاصيل الكاملة لسرقة شيكات بـ8 ملايين جنيه

على مدار الشهر الماضي، باشرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية تحقيقات موسعة في قضية اتهام هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، بسرقة شيكات محررة منها بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها فطين، حتى آلت التحقيقات إلى تورط الزوج واستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

بداية القضية

تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة - زوج بوسي-؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”،باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

تفاصيل البلاغ

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- زوجة المشكو في حقه الأول-، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.

أقوال وكيل المنتج الفني

وأمام النيابة، اتهم وكيل المنتج زوج المطربة بوسي بتحريض المتهمين قائلًا: «اللي حصل أني حضرت بناءً على اتفاق بين موكلي وبين المشكو في حقه الأول في 20 فبراير الماضي لتسوية الخلافات بقيام المشكو في حقه الأول بإيداع المبلغ المالي سالف الذكر في حسابي لصالح موكلي بناءً على اتصال هاتفي من المشكو في حقه الأول بموظف البنك، وعند حضوري فوجئت بقيامهم بالاستيلاء على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة و3 قرارات تنازل في قضايا مدنية موقعة من الأستاذ تامر محمد أبوسريع، بإجمالي مبالغ مالية بقيمة 8 ملايين جنيه، وجميعها محررة من ياسمين محمد شعبان، وشهرتها بوسي - زوجة المشكو في حقه هشام ربيع- لصالح موكله».



وتابع : «أثناء حضوري رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام المشكو في حقه الأول بإيداع المبلغ في حساب موكله ثم إعطائهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أني فوجئت بهم يستولون كرها على الأوراق مستحدمين سلاحا أبيض - مطواة-».

أقوال بوسي

واستمعت النيابة إلى أقوال المطربة بوسي التي حضرت بناءًا على طلب الاستدعاء، وأكدت أنها ليست طرف في القضية وأن الأمر كله عبارة عن ابتزاز من طليقها الذي استغلها في فترة زوجاها في التوقيع على الشيكات وايصالات الأمانة.

أقوال هشام ربيع

وأنكر هشام ربيع أمام النيابة اتهامه بالتحريض على سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه محررة ضد زوجته من طليقها، بمنطقة المقطم مؤكدًا أنه بالفعل كان يبحث مع المبلغ حلولًا للأزمة والتصالح وسداد المبلغ، وليست له علاقة بما ارتكبه باقي المتهمين.

العقوبة القانونية المنتظرة في حالة الإدانة

ووفقًا لقانون العقوبات ونص لمادة 171 التي تتضمن: « كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابه أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل».

ويعاقب كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم السابقة.