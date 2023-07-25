مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

قال مصدر أمني بمحكمة جنوب القاهرة، إن نيابة المقطم والخليفة الجزئية، كانت قد استمعت لأقوال المنتج الفني - فطين- طليق المطربة بوسي في واقعة اتهام هشام ربيع- زوجها- بالتحريض على سرقة إيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من المحامي-مدير أعمال المنتج-، قبل أسابيع من وفاته.

وتبين أن المنتج الفني-فطين- كان محبوسًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 17697 لسنة 2015 جنح الهرم- تعاطي مخدرات وحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص- ويقضي فترة حبسه بالسجن 6 سنوات.

وحضر المتهم أمام النيابة واتهم زوجها بسرقة الايصالات من موكله، وكان يمر بحالة مرضية سيئة فكانت تظهر عليه علامات المرض الشديدة.

المنتج الفني فطين

كان توفى المنتج فطين سعيد-طليق المطربة بوسي- ونعاه بعض زملائه بمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل البلاغ

تقدم المحامي أحمد يوسف، وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة، زوج بوسي؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته «كفتة الفوال»، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو"، باستيلائهما على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.



وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.