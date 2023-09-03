الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات حالة الطقس من الأحد حتى الثلاثاء 5 سبتمبر

الطقس
الطقس

توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف خلال الساعات الماضية في أول أيام شهر سبتمبر 2023.

توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في وقت الليل ليكون معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما ترتفع نسب الرطوبة لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويصاحبها انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك نشاطًا نسبيًا في الرياح خلال فترات المساء، ولكن الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، شديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

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انخفاض طفيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 3-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين 4-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء المقبل 5-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

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