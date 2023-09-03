درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-9-2023 فى محافظات مصر

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درجات الحرارة اليوم الاحد 3-9-2023 في محافظات مصر

في هذا التقرير ننشر حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الاحد 3-9-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة عى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفق بيان هيئة الارصاد الجوية تتكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد بسرعة «34 كم/س تقريبًا»، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد بسرعة «36 كم/س» على فترات متقطعة.

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بيان درجات الحرارة اليوم 3 سبتمبر 2023

درجات الحرارة في القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 23

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 24

نخل 32 19

كاترين 32 17

الطور 33 25

طابا 32 26

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 23

العلمين 30 23

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 34 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 39 30

حلايب 35 28

أبو رماد 35 8

رأس حدربة 36 28

الفيوم 35 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 24

أبو سمبل 41 28