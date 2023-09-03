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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3-9-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يقدم موقع الدستور لقراءه خدمة عرض تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي وفق بيان هيئة الارصاد الجوية والذي يهتم قطاع عريض بمعرفة حالة الطقس خاصة خلال فصل الصيف.

 

 

درجات الحرارة اليوم الاحد 3-9-2023 في محافظات مصر

 

في هذا التقرير ننشر حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الاحد 3-9-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة عى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفق بيان هيئة الارصاد الجوية تتكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد بسرعة «34 كم/س تقريبًا»، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد بسرعة «36 كم/س» على فترات متقطعة.

 

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بيان درجات الحرارة اليوم 3 سبتمبر 2023 

 

درجات الحرارة في القاهرة 33  24

العاصمة الإدارية   33  24

6 أكتوبر   34  24

بنها   33  23

دمنهور 33  24

وادي النطرون   34  23

كفر الشيخ  33  23

المنصورة   33  23

الزقازيق   34  24

شبين الكوم 33  24

طنطا   33  23

دمياط  31  24

بورسعيد 31  24

الإسماعيلية 35  24

السويس 35  24

العريش 31  24

رفح 30  24

رأس سدر 34  24

نخل 32  19

كاترين 32  17

الطور  33  25

طابا   32  26

شرم الشيخ  38  29

الإسكندرية  31  23

العلمين 30  23

مطروح  30  24

السلوم 30  23

سيوة   34  22

رأس غارب   38  28

الغردقة 38  29

سفاجا  37  29

مرسى علم   38  29

شلاتين  39  30

حلايب   35  28

أبو رماد   35  8

رأس حدربة  36  28

الفيوم 35  23

بني سويف   34  23

المنيا 35  22

أسيوط  35  23

سوهاج  36  25

قنا 40  26

الأقصر  41  27

أسوان  41  28

الوادي الجديد  39  24

أبو سمبل   41  28

 

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انخفاض طفيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة فى أول سبتمبر

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