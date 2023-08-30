خبراء يوضحون سر الشعور بالإرهاق في فصل الصيف

يتعرض العديد من الأشخاص لموجة من الإرهاق الشديد في فصل الصيف بالمقارنة بباقي الفصول وهذا ما أثبتته الدراسات الخاصة بالحالة الصحية في الفصول الأربعة.

ووفقًا لموقع “thesun ” أوضحت كيت بيثيل، ممرضة الصحة العقلية، سبب إصابتنا بهذا الإرهاق، وما يجب تجنبه للحفاظ على طاقتنا.

قالت كيت: "في كثير من الأحيان نجد أنفسنا نشعر بالإرهاق وهناك عدد من الأسباب وراء ذلك، وعلى الرغم من أن تركيزك قد ينصب على العديد من الأنشطة الترفيهية التي خططت لها لموسم الصيف، إلا أن هناك عنصرًا ثابتًا أكثر استدامة في حياتك قد يكون هو السبب في إرهاقك الموسمي.

قام فريق البحث بتفصيل بعض العلامات الرئيسية التي قد تشير إلى أنك أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإرهاق الصيفي.

1- تشعر بالانفصال أو الانسحاب

إذا كانت يومياتك مليئة بالخطط المثيرة هذا الصيف ولكنك تجد نفسك غير منخرط أو منسحب أو غير متحمس لاحتمال حدوثها، فقد تكون علامة على أنك تتجه نحو الإرهاق، وفقًا لديلامير .

وقد تظهر علامات فك الارتباط في أماكن أخرى أيضًا.

إذا كنت تشعر بعدم الاهتمام بعملك أو تستغرق وقتًا أطول لإنجاز المهام أكثر من المعتاد، فقد تكون هذه علامة رئيسية أخرى.

2. الشعور بالإرهاق

الإجهاد، زيادة عبء العمل، أو جدول الأعمال المزدحم خلال فصل الصيف يمكن أن يزيد من شعورك بالإرهاق - وهذا يمكن أن يكون واضحًا جسديًا وعاطفيًا.

قد تبدأ في الشعور بنقص الطاقة البدنية، ولكن قد تتطور لديك أيضًا مشاعر الاستنزاف العاطفي والاستنزاف.

من العلامات الشائعة للإرهاق هو عدم وجود الحافز للخروج من السرير في الصباح، أو أن الحياة اليومية أصبحت أكثر تحديًا من المعتاد، وفقًا لفريق ديلامير.

وهذا شيء يجب الانتباه إليه، لأن الإرهاق الزائد والتعب الشديد يمكن أن يؤدي إلى المرض وانخفاض المناعة ضد نزلات البرد أو الأنفلونزا.

3. أنت سريع الانفعال أو الحساسية أكثر من المعتاد

هناك علامة أخرى على أنك قد تعاني من الإرهاق وهي الشعور بالانزعاج أو الحساسية أكثر من المعتاد، وقد يظهر هذا على شكل عدوان تجاه عائلتك وأصدقائك وزملائك.

بينما يواجه الجميع بعض المشاعر السلبية من وقت لآخر، فمن المهم أن ندرك متى تصبح هذه المشاعر غير عادية.

ما الذي يمكنك تجنبه الإرهاق في الصيف؟

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الانشغال، فتأكد من التخطيط لأنشطة أقل إرهاقًا خلال أيامك المزدحمة، مثل الاستلقاء تحت أشعة الشمس مع الأصدقاء والعائلة أو الذهاب للتنزه.

قال المتخصصون في عيادة إعادة التأهيل إن مثل هذه الأنشطة التي تجعلك تشعر بالارتياح مفيدة للجسم والعقل ويمكن أن تساعدك في الحصول على قسط كافٍ من الراحة خلال الموسم.