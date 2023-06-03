إرهاق وجفاف وتوتر.. علامات محتملة لخمول الغدة الدرقية

تؤثر الغدة الدرقية على العديد من أجهزة الجسم المختلفة، ويمكن أن تكون الأعراض التي تعاني منها مؤشرًا هامًا على نشاط الغدة الدرقية لديك، سواء كان مفرطًا أو غير نشطًا.

وتشمل أعراض مرض الغدة الدرقية التعب وتغيرات الوزن غير المبررة وسرعة ضربات القلب وعلامات أخرى مرتبطة باضطراب الغدة الدرقية التي تؤثر على أجهزة الجسم الأخرى.

يهدف موقعنا "الدستور" إلى الحفاظ على صحتك وصحة عائلتك، ولذلك سنستعرض في هذه السطور الأسباب التي تؤثر على صحة الغدة الدرقية، وأعراض نشاطها، وكيفية الوقاية منها، وذلك استناداً إلى موقع "verywellhealth".

الأسباب التي تؤثر على الغدة الدرقية، منها:

1- الإجهاد.

2- سوء التغذية.

3- مرض في المناعة الذاتية.

4- التهاب الغدة الدرقية.

علامات محتملة لخمول الغدة الدرقية

مرض مناعي ذاتي حيث يهاجم الجسم الغدة الدرقية.

علاج سابق للغدة الدرقية مثل العلاج الإشعاعي والجراحة وما إلى ذلك.

وهناك أسباب أخرى اقل شيوعًا لخمول الغدة الدرقية:

نقص اليود في الغذاء.

مشكلة خلقية.

مرض الغدة النخامية.

بعض الأدوية.

أعراض قصور الغدة الدرقية :

الشعور بالبرد على الرغم من حرارة الجو.

عدم التركيز.

الإرهاق.

زيادة الوزن.

انتفاخ الوجه.

الحساسية المتزايدة تجاه البرودة.

ألم المفاصل والعضلات.

الإمساك.

جفاف البشرة.

أن يصبح الشعر خفيفًا وجافًا.

غزارة الدورة الشهرية أو عدم انتظامها.

الاكتئاب.

بطء نبضات القلب.

أعراض نشاط الغدة الدرقية :

فقدان الوزن.

زيادة الشهية.

تسارع نبضات القلب.

التوتر، والقلق، والتهيج.

الارتعاش، وعادةً يكون ارتجافًا في اليدين، والأصابع.

زيادة التعرق.

الحساسية المتزايدة لارتفاع درجة الحرارة.

تورم في الرقبة.

ضعف العضلات.

صعوبة النوم.

الوقاية من خمول الغدة الدرقية

1- تناول كميات كافية من الأغذية الغنية باليود، مثل الأسماك ومنتجات الألبان.

2- الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين، حيث تحتوي السجائر على مادة السيانيد التي تمنع امتصاص اليود في الجسم.

3- تناول اللحوم الخالية من الدهون، واستخدام الزيوت الصحية؛ كزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

4- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5- الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على السكر المصنّع والإضافات الغذائية الضارة.