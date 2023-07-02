منها التعرق والإغماء ..علامات الإرهاق الحراري خلال الحمل ونصائح للوقاية منه

تتعامل النساء الحوامل مع الكثير من التغيرات الجسدية والعاطفية ، مع التقلبات المزاجية المفاجئة والرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الطقس الحار ، حيث يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على النساء الحوامل بشكل أكبر.

وفقًا لخبراء الصحة ، فإن التعرض المعتدل لأشعة الشمس ضروري أثناء الحمل لكسب المستويات الكافية من فيتامين د، و وفقًا لموقع "hindustantimes" أوضحت الدكتورة أرونا كوماري ، استشارية أمراض النساء والتوليد أنه أثناء الحمل ، يزيد معدل الأيض - عدد السعرات الحرارية التي تحرقها المرأة الحامل أثناء راحة جسدها - 20 في المئة في الثلث الثالث من الحمل.

وأضافت أن الحمل بتوائم يويد نسبة 10 بالمائة إضافية، يمكن لجسم المرأة الحامل نشر بعض الدفاعات الطبيعية مع ارتفاع الزئبق، على سبيل المثال ، تفرز الغدد العرقية الماء على سطح الجلد ، وعندما يتبخر ، تنخفض درجة حرارة الأوعية الدموية القريبة.

اقترحت الدكتورة أرونا كوماري أنه إذا شعرتِ بالتعب والعطش بعد قضاء بعض الوقت في الخارج في الطقس الحار، فاحذري العلامات التالية للإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء الحمل حتى تتمكني من الحصول على المساعدة:

تعب

دوخة

إغماء

بشرة باردة ورطبة مصحوبة بقشعريرة

التعرق الشديد

نبض ضعيف أو سريع

تشنجات العضلات

صداع

غثيان

التقيؤ

ارتفاع درجة حرارة الجسم (104 درجة فهرنهايت أو أكثر).

ارتباك

كلام غير واضح

قلب متسابق

تنفس سريع

- نصائح لمنع الإرهاق الحراري وضربات الشمس أثناء الحمل:

- شرب الكثير من الماء والعصائر هو المفتاح الرئيسي للحفاظ على ترطيب جيد في هذا الصيف الحار. يساعد تناول الحمضيات أو الفواكه الطازجة أيضًا في الترطيب مع الكثير من المعادن ، وفيتامين سي فيها.

- بقدر ما يحتاج الجسم إلى ترطيب بشرتك. دلل بشرتك عن طريق وضع المرطب وارتداء كريم واق من الشمس دائمًا قبل الخروج إلى الشمس.

- امنحي جسمك استراحة من قلق الحمل ، وخذي قسطًا كافيًا من الراحة في غرفة باردة ومريحة.

- خفف درجة حرارة جسمك عن طريق الاستحمام مرتين يوميًا.

- ارتدِ ملابس فضفاضة وملابس خفيفة للسماح ببعض المساحة للتنفس. الملابس القطنية هي الأفضل لفصل الصيف. الملابس ذات الطبقات هي طريقة مفيدة ، عند عدم الحاجة إليها يمكن خلعها.

- ابق في الداخل خلال أشد أوقات اليوم حرارة - من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

- يشير اللون الداكن للبول إلى انخفاض السوائل لديك ويمكن أن يشير إلى الجفاف.

- تناول الوجبات الخفيفة والكثير من الفواكه والخضروات يمكن أن يحافظ على استهلاك الأطعمة الغذائية ويحافظ على استقرار درجة حرارة الجسم.

- كما ينصح النساء الحوامل بممارسة الرياضة ، فمن المستحسن ممارسة الرياضة إما في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لتجنب الإرهاق الحراري.

- استخدام ضغط بارد على راحة يدك وباطنك ، يساعد في تبريد درجة حرارة الجسم.

- تجنبي أحواض الاستحمام الساخنة والساونا أثناء الحمل، درجات الحرارة العالية والرطوبة ليست الجاني الوحيد، يمكن أن يؤدي النقع في حوض استحمام ساخن أو استخدام الساونا ، وهو أمر غير موصى به أثناء الحمل ، إلى الجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة.