"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة فى أول سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة في الفترة من الأربعاء 30 أغسطس وحتى الإثنين 4 سبتمبر 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً تقريبا.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس على كافة الأنحاء خلال هذه الفترة، إذ تتعرض البلاد لارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونسب الرطوبة بدءًا من اليوم الثلاثاء، ما يجعل البلاد تتعرض لطقس حار رطب نهارًا وشديد الحرارة على مدن الجنوب.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة فى أول سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من يوم السبت المُقبل، نتيجة تعرّض البلاد لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الفترة الفترة المُقبلة ستواجه تحسنا كبيرا في حالة الطقس، ما يساعد على عدم شعورنا بنسب الرطوبة، مع تلطيف وتحسن في الأجواء من يوم السبت المقبل، إذ تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها طبيعتها.

وكشف خبراء الأرصاد عن ارتفاع الموج في البحرين، إذ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء:

القاهرة: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج: العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا: العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.