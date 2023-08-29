الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تُحذر المواطنين من طقس الأربعاء (فيديو)

طقس
طقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لافتة إلى أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بفارق درجتين عن المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت.

وقالت "غانم"، خلال مداخلتة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، المحمل بكتل هوائية محملة ببخار المياه، ومن المتوقع أن تستمر تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع الحالي.

كما حذرت عضو هيئة الأرصاد المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، منوهة بأن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحرين حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ولفتت عضو هيئة الأرصاد إلى أن نسب الرطوبة ستبدأ في الانخفاض مع بداية الأسبوع المقبل.
بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:


العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 24
كفرالشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 24
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
طابا 36 26
شرم الشيخ 38 30
الإسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 31 24
السلوم 36 24
سيوة 39 24
رأس غارب 37 30
الغردقة 39 31
سفاجا 39 30
مرسى علم 38 30
شلاتين 39 31
حلايب 35 29
قنا 40 28
الأقصر 40 28
أسوان 42 29
 

الطقس حالة الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية القاهرة الهند

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