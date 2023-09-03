إجلاء الآلاف وإغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران.. تايوان تواجه إعصار هايكوي

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن تايوان تواجه إعصار هايكوي بعددٍ من الإجراءات أبرزها إجلاء ما يقرب من 3 آلاف شخص من المناطق شديدة الخطورة في المدن الشرقية وإغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران الداخلية، حيث تستعد السلطات لأول عاصفة استوائية تضرب الجزيرة مباشرة منذ أربع سنوات.

وأفادت الصحيفة، بأن سرعة رياح هايكوي - التي تسببت بالفعل في هطول أمطار غزيرة بحلول صباح الأحد – تبلغ حوالي 140 كم / ساعة (39 ميلاً في الساعة) ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في منطقة تايتونج شرق تايوان بحلول الساعة 5 مساءً (0900 بتوقيت جرينتش).

إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران

وأغلقت المدارس والمكاتب في الأجزاء الجنوبية والشرقية من الجزيرة يوم الأحد وألغيت أكثر من 200 رحلة طيران داخلية.

وقالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، اليوم الأحد، إن هايكوي "سيكون أول إعصار يصل إلى اليابسة في تايوان منذ أربع سنوات، أذكّر الناس بالاستعداد للإعصار والحذر على سلامتهم وتجنب الخروج أو القيام بأي أنشطة خطيرة".

وأوضحت الصحيفة أن خريطة مكتب الأرصاد الجوية توضح درجات حرارة سطح البحر، حيث يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في منطقة بحر تسمان قبالة تسمانيا وفيكتوريا أعلى بمقدار 2.5 درجة مئوية على الأقل من المتوسط في الفترة من سبتمبر إلى فبراير.

وقال مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان في مؤتمر صحفي، إن العاصفة كانت على بعد حوالي 180 كيلومترا (110 أميال) شرق تايوان قبل الساعة التاسعة صباحًا.

وقال فونج تشين تزو، نائب المدير التنفيذي لمكتب الأرصاد: "لقد استجمعت بعض القوة منذ الأمس"، وحث الجمهور على توخي "الحذر".

وتابع: "من المتوقع أن يشكل الإعصار تهديدًا كبيرًا على معظم المناطق في تايوان مع الرياح والأمطار والأمواج"، مضيفًا أن العاصفة ستتحرك غربًا نحو مضيق تايوان بحلول يوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية إن السلطات أجلت أكثر من 2800 شخص في سبع مدن في تايوان، معظمهم من مقاطعة هوالين الجبلية المجاورة لتايتونج.

كانت شوارع مدينة هوالين مهجورة صباح اليوم الأحد، وسط هطول أمطار غزيرة تحت سماء مظلمة، وقام الجيش بحشد الجنود والمعدات، مثل المركبات البرمائية والقوارب المطاطية القابلة للنفخ، حول أجزاء من تايوان حيث من المتوقع أن يكون لهايكوي التأثير الأكبر.

وكانت آخر عاصفة كبيرة ضربت تايوان هي إعصار بايلو في عام 2019، والذي خلف قتيلاً واحدًا، ومن المتوقع أن يكون هايكوي أقل خطورة من ساولا الذي تجاوز تايوان لكنه أثار أعلى مستوى تهديد في هونج كونج المجاورة وجنوب الصين قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية بحلول يوم السبت.