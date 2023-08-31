بعد تدميره لسواحل فلوريدا.. إلى أى مدى يشكل إعصار "إيداليا" خطرًا؟

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، مدى خطورة إعصار إيداليا الذي ضرب سواحل فلوريدا وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن إعصار إيداليا من الأعاصير القوية جدا التي تنتمي للفئة الثالثة وتتجاوز سرعتها 200 كم/الساعة، وهناك إمكانية بتنبؤ حدوث هذه الأعاصير قبل حدوثها بزمن كاف يصل لـ 4 أيام تقريبا.

وأضاف أنه بفضل التنبؤ بحدوث هذه الأعاصير يتم نقل المواطنين من أماكن الإعصار إلى مناطق أخرى أكثر أمانا لتصبح نسب الوفيات أقل بكثير من المتوقعة لكن نسب الخسائر المالية تصبح كبيرة جدا لأنه يدمر البنية التحتية ويغرق المدن.

وأشار إلى أن الإعصار لن يصل إلى الفئة الرابعة لأنه بلغ أقصى قوته التي تصل ذروتها عند ضرب المدن الساحلية إلا إذا تولد إعصار جديد في منطقة بالقرب من الإعصار الأول يضرب منطقة أخرى غير منطقة فلوريدا.