إعصار إداليا يدمر أشجارًا فى فلوريدا يعود تاريخها إلى 100 عام

قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الأربعاء، إن إعصار إداليا أسقط شجرة بلوط عمرها 100 عام بجوار قصر حاكم الولاية في حي تالاهاسي.

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن شجرة البلوط الضخمة انقسمت إلى نصفين وانقلبت بجوار القصر الذي يستخدم كمنزل للحاكم وعائلته.

وتداول المواطنون في فلوريدا، صورة للشجرة الضخمة المغطاة باللبلاب والطحلب المعلق، وهي منقسمة إلى قسمين، بحسب أسوشيتد برس.

الأضرار المبدئية لإعصار إداليا

وقال الحاكم بريان كيمب يوم الأربعاء إن تأثيرات العاصفة تبدو في البداية أقل خطورة من إعصار مايكل الذي وقع عام 2018، والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في جنوب جورجيا. وهذه العاصفة ضيقة وتتحرك بسرعة، لكنه حذر من أنها في طريقها للتسبب في مزيد من المخاطر.

وتسببت العاصفة أيضًا في استمرار انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق، لكن المسئولين يأملون أن تنخفض سرعة الرياح إلى أقل من 35 ميلًا في الساعة، وأن يتمكن الطاقم من البدء في إعادة توصيل الكهرباء في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

يقول ويل لانكستون، خبير الأرصاد الجوية في وكالة إدارة الطوارئ بجورجيا، إن سرعة العاصفة ستكون محدودة على الأرجح، ولكن قد تكون هناك فيضانات طفيفة إلى متوسطة حول سافانا عند ارتفاع المد مساء الأربعاء.

وضرب مركز إعصار إداليا ساحل خليج فلوريدا بقوة خطيرة من الفئة الثالثة، ما تسبب في حدوث عاصفة مميتة ورياح كارثية لم تشهدها هذه المنطقة منذ 125 عامًا، ليعكس دمارًا لا يوصف خارج منطقة اليابسة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الإعصار إداليا وصل إلى الشاطئ في منتصف صباح يوم الأربعاء بالقرب من شاطئ كيتون في منطقة بيج بيند مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 125 ميلًا في الساعة وبدأت رحلة مشئومة عبر فلوريدا وسواحل جورجيا وكارولينا الجنوبية، حيث يتم حث السكان على الإخلاء الفوري لمنازلهم.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من هذا النوع من الفيضانات والرياح القوية والأعاصير التي تؤثر بالفعل على الساحل الغربي لفلوريدا.