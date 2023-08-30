عاصفة مميتة ورياح كارثية.. إعصار إداليا في فلوريدا الأسوأ منذ 125 عامًا

ضرب مركز إعصار إداليا ساحل خليج فلوريدا بقوة خطيرة من الفئة الثالثة، ما تسبب في حدوث عاصفة مميتة ورياح كارثية لم تشهدها هذه المنطقة منذ 125 عامًا، ليعكس دمار لا يوصف خارج منطقة اليابسة.

عواصف مميتة ودمار كارثي

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الإعصار إداليا وصل إلى الشاطئ في منتصف صباح يوم الأربعاء بالقرب من شاطئ كيتون في منطقة بيج بيند مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 125 ميلاً في الساعة وبدأت رحلة مشؤومة عبر فلوريدا وسواحل جورجيا وكارولينا الجنوبية، حيث يتم حث السكان على الإخلاء الفوري منازلهم.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الحذر من هذا النوع من الفيضانات والرياح القوية والأعاصير التي تؤثر بالفعل على الساحل الغربي لفلوريدا.

وتابعت أن هذا هو الإعصار الثالث الذي يصل إلى اليابسة في فلوريدا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بعد إيان في سبتمبر الماضي ونيكول في أكتوبر.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير إنه تم حث السكان على الفرار واستعد الحرس الوطني لعمليات الإنقاذ، حيث صوب الإعصار إداليا الخطير للغاية نحوه برياح مدمرة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر وأمواج عاصفة تهدد الحياة يصل ارتفاعها إلى 16 قدمًا.

وحذر مكتب عمدة مقاطعة تايلور في منطقة بيج بيند جنوب شرق تالاهاسي من أن "هناك احتمالا كبيرا للموت ودمار كارثي".

وقال مايكل بوبيت، أحد سكان سيدار كي، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، إنه حتى قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، "بدأنا نرى مشهدًا مروعًا تقريبًا هنا".

وتابع: "بعد أربع ساعات من الآن، لن يكون من الممكن التعرف على مفتاح سيدار".

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم إصدار تحذير نادر من الرياح الشديدة - صدر في حالات الرياح المستمرة التي تهدد الحياة والتي تبلغ سرعتها 115 ميلاً في الساعة أو أكثر - لأجزاء من منطقة بيج بيند - بما في ذلك مقاطعتي ديكسي وتايلور، حتى مع تباطؤ رياح إيداليا المستمرة قليلاً حوالي الساعة 7 صباحًا من الفئة الرابعة.

وحذر مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في تالاهاسي من أنه "تعامل مع هذه الرياح الشديدة الوشيكة كما لو كان الإعصار يقترب، وانتقل على الفور إلى الغرفة الآمنة في ملجأك، اتخذ إجراءً الآن لحماية حياتك!"

تستعد المناطق الساحلية في نيو إنجلاند للمد العالي الذي من المقرر أن يصل إلى أعلى مستوياته مع اصطدام الأمواج بالمنازل في شيتويت بولاية ماساتشوستس في 2 مارس 2018.

إعصار إداليا