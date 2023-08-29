إخلاء فوري لسكان 12 مقاطعة.. إعصار «إداليا» يُهدد ساحل خليج فلوريدا

اقترب إعصار إداليا الذي يتصاعد بسرعة من ساحل خليج فلوريدا اليوم الثلاثاء، حيث سارع السكان في أكثر من 12 مقاطعة إلى الإخلاء الفوري وسط تحذيرات من زيادة العواصف القاتلة التي تهدد الحياة والرياح المدمرة التي تبلغ سرعتها 120 ميلاً في الساعة.

أول إعصار كبير يضرب الولايات المتحدة في العام الحالي

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، فإنه كان من المتوقع وصول أول إعصار كبير يضرب الولايات المتحدة هذا العام إلى اليابسة في وقت مبكر من غدًا الأربعاء، بعد مسيرة إيداليا الشمالية الشرقية عبر خليج المكسيك من كوبا.

وحذر المسؤولون في المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن العاصفة تحولت إلى إعصار من الفئة الأولى بين عشية وضحاها ومن المتوقع أن تشتد قوتها وحجمها خلال نهار الثلاثاء.

وكتب المتخصص إريك بليك: " الولاية مستعدة لاستقبال الإعصار"، مضيفًا: "إلى جانب المياه الدافئة والعميقة للغاية، سيعبر الإعصار ... الثقة تتزايد في إعصار كبير خطير للغاية يصل إلى اليابسة يوم الأربعاء على طول الساحل الغربي أو منطقة بيج بيند في فلوريدا."

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن التحول في المسار المتوقع لإداليا أدى إلى نقل قلب الإعصار إلى الشمال من منطقة خليج تامبا المكتظة بالسكان، ولكن تم تحذير السكان من التركيز فقط على مجال رياح العاصفة.

وقال دين كريسويل، مدير إدارة الطوارئ الفيدرالية حسبما ذكرت وكالة (فيما): "القاتل الأول في كل هذه العواصف هو الماء، سواء كان ذلك بسبب العواصف التي ستحدث على الساحل، أو هطول الأمطار الغزيرة التي قد تحدث في الداخل والتي تسبب فيضانات مفاجئة في المناطق الحضرية".

وتابع: "أريد أن أقول للجميع في فلوريدا – استمعوا إلى المسؤولين المحليين، إذا طلبوا منك الإخلاء، فيرجى القيام بذلك، وهذا لا يعني أنه يتعين عليك قطع مئات الأميال، حيث يمكن أن يكون الأمر على بعد 10 أو 20 ميلاً فقط للخروج من تلك المنطقة الرئيسية".

وأضافت الوكالة الأمريكية، أنه من المتوقع حدوث عاصفة يصل ارتفاعها إلى 12 قدمًا بين محمية الحياة البرية الوطنية في تشاساهاوفيتسكا ونهر أوسيلا، وهي منطقة ساحلية منخفضة ومستنقعية في الولاية، ومن المتوقع حدوث ارتفاع أكبر من ثلاثة أقدام جنوبًا حتى تامبا.

وتابعت أنه بعد عبور شمال فلوريدا خلال يوم الأربعاء، ستتجه العاصفة إلى جورجيا وكارولينا، حيث تم وضع جزء من الساحل تحت تحذير من عاصفة استوائية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن أوامر إخلاء التي صدرت بعضها إلزامي، في 20 مقاطعة ساحلية في فلوريدا، حيث أمر المسؤولون سكان مدينة سيدار كي بمغادرة الجزيرة بحلول مساء الثلاثاء لأن العواصف ستجعل عبور الجسور غير ممكن.

وحث حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس السكان المتضررين على الاستجابة للتحذيرات.