إعصار هيلارى يهدد كاليفورنيا للمرة الأولى فى تاريخ المنطقة

دفع إعصار هيلاري، الذي من المتوقع أن يجلب "فيضانات كارثية" إلى جنوب غرب الولايات المتحدة، المركز القومي للأعاصير إلى إصدار تحذير من عاصفة استوائية لجنوب كاليفورنيا لأول مرة في تاريخ المنطقة.

ونقلًا عن شبكة cbs الأمريكية، من المتوقع هطول أمطار "معتدلة إلى غزيرة" حتى يوم الإثنين مع وجود مخاطر عالية لفيضانات مفاجئة قد تشمل "الانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية وتدفق الحطام" في الجبال والصحاري، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سان دييغو.

ووفقًا لتقرير Weather Channel، هيلاري الآن إعصار رئيسي من الفئة الرابعة. ومن المتوقع أن تنخفض قوته، لكنه سوف يجلب هطول أمطار غزيرة إلى أجزاء من كاليفورنيا بعد أن ضرب المكسيك. من المحتمل أيضًا أن يجلب هيلاري بقايا العاصفة رياحًا قوية إلى بعض أجزاء كاليفورنيا، بما في ذلك حوض لوس أنجلوس.

من جانبه، قال جريج بوستل أخصائي الأعاصير والعواصف في Weather Channel الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الغلاف الجوي: "من النادر - في الواقع تقريبًا غير مسبوق في السجل الحديث - أن يكون لديك نظام استوائي مثل هذا التحرك عبر جنوب كاليفورنيا".