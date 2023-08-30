إغلاق المدارس والحرس الوطنى يستعد للإنقاذ.. إعصار إداليا يصل فلوريدا

اشتدت قوة إعصار إداليا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد وصوله لولاية فلوريدا الأمريكية، وتحول إلى عاصفة خطيرة من الفئة الثالثة.

ومن المتوقع أن تشتد قوة العاصفة أكثر قبل تصادم كارثي محتمل بالساحل الغربي لفلوريدا، حيث طُلب من العديد من السكان إخلاء منازلهم بشكل فوري، وأغلقت المدارس، بينما يستعد الحرس الوطني لعمليات الإنقاذ.

رياح مدمرة وعواصف قاتلة

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الإعصار وصل اليابسة صباح اليوم، وسط توقعات بأن تشتد قوته ليصل إلى درجة خطيرة من الفئة الرابعة عندما يصل إلى ساحل بيج بيند في فلوريدا، ما يؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من الرياح المدمرة وعرام العواصف، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

وتابعت أن هذا الإعصار يُعد الأول من نوعه الذي يضرب منطقة بيج بيند، ويكون بهذه الخطورة، حيث تبلغ الرياح المصاحبة له 130 ميلًا في الساعة على الأقل، وهي قادرة على إحداث أضرار كارثية واسعة النطاق.

وقال مركز الأعاصير إن إداليا كانت على بعد حوالي 100 ميل جنوب غرب سيدار كي بولاية فلوريدا، اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة تقريبًا، مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها 120 ميلًا في الساعة، ومن المتوقع أن تزداد قوة مع اقترابها من الولاية.

وكانت الظروف المناخية قد تدهورت بالفعل بحلول وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حيث تحولت الشوارع الساحلية من شاطئ ماديرا إلى شاطئ فورت مايرز إلى بحيرات مع ارتفاع مياه المحيط إلى الشاطئ، وهطول الأمطار وهبوب الرياح على الساحل الغربي لفلوريدا.

وقال مركز الأعاصير إن قلب إداليا، أثناء تحركه على الشاطئ، سيجلب رياحًا مدمرة وعواصف تهدد الحياة تصل إلى 16 قدمًا فوق مستوى سطح الأرض- وهو ارتفاع كافٍ لتصل مستويات المياه في المدن إلى ما يقرب الطابق الثاني من المباني.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تالاهاسي: "هذا يشكل حدثًا غير مسبوق في هذا الجزء من الولاية، التي لم تشهد أعاصير كبرى في مجموعة البيانات التاريخية التي تعود إلى عام 1851 والتي وصلت إلى خليج أبالاتشي".

وقال مركز الأعاصير إن جزءًا كبيرًا من منطقة بيج بيند– الخط الساحلي المنحني الذي يربط بانهاندل في فلوريدا ببقية شبه جزيرة فلوريدا– من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في العواصف يتراوح بين 12 و16 قدمًا.