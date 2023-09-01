الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والتدريب المصري الأمريكي "النجم الساطع 2023"

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ويقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد": انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من اليوم

الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 1-9-2023.. للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. اتحاد جدة يصطدم بـالهلال في قمة دوري "روشن" السعودي

اتحاد جدة - الهلال

يصطدم فريق اتحاد جدة بضيفه الهلال، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.. للمزيد اضغط هنا.

8 آلاف مقاتل من 34 دولة.. التدريب المصرى الأمريكى "النجم الساطع 2023" (فيديو)

التدريب المصري الأمريكي

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة مقطع فيديو يظهر لقطات من التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع».. للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى

الحالة المرورية

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الجمعة، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية، وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ.. للمزيد اضغط هنا.

بأضخم حفلاتها.. ليالى العلمين الجديدة "تبهر" نجوم الفن

مسرح الحفل

استضافت مدينة العلمين الجديدة، أمس، واحدة من أضخم حفلات المهرجان التي لاقت رواجًا كبيرًا للغاية، حيث شهدت الحفلة مشاركة ثلاثة مطربين وفرقة غنائية، وسط إبهار كبير من حيث أعمال الألعاب النارية في الحفل.. للمزيد اضغط هنا.

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة طوباس

الاحتلال الإسرائيلي

أصيب ثلاثة فلسطينيين أحدهما بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا شمال طوباس.. للمزيد اضغط هنا.

بطولة دوري روشن السعودي الأرصاد درجات الحرارة اتحاد جدة الحالة المرورية القاهرة العلمين الجديدة

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