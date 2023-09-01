8 آلاف مقاتل من 34 دولة.. التدريب المصرى الأمريكى "النجم الساطع 2023" (فيديو)

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة مقطع فيديو يظهر لقطات من التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع».

ويعد التدريب المصري الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2023» أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط.

8 آلاف مقاتل من 34 دولة على أرض مصر

ويجتمع في التدريب أكثر من 8 آلاف مقاتل من 34 دولة على أرض مصر، في الفترة من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.