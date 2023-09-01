مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

قتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 6 جنود ومستوطنين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية دهس وقعت، اليوم الخميس، عند حاجز بيت سيرا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ودهس فلسطيني يستقل شاحنة كبيرة 6 جنود ومستوطنين على حاجز "مكابيم" قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن منفذ العلمية وهو في الأربعينيات من عمره تم إطلاق النار عليه وإصابته، وهو من بلدة دير عمار قرب رام الله، ويحمل تصريح عمل داخل إسرائيل.

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة وتعتقل 15 فلسطينيا

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنًا في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة يطا، بعد مداهمة منازلهم.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا ثلاثة شباب خلال اقتحامها قرية برقة شرق رام الله، وبلدة بيتونيا غربًا، كما اعتقلت 8 مواطنين من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنًا من بلدة الزاوية غرب سلفيت، بعد مداهمة منزله.