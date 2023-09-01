الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة طوباس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أصيب ثلاثة فلسطينيين أحدهما بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

كما احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، للضغط عليه لتسليم نفسه.

txt

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات بالضفة.. وتعتقل 15 فلسطينيًا

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة فتح في طوباس، إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

مقتل جندي إسرائيلي جراء عملية دهس في الضفة

ومساء الخميس، قتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 6 جنود ومستوطنين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية دهس وقعت عند حاجز بيت سيرا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ودهس فلسطيني يستقل شاحنة كبيرة 6 جنود ومستوطنين على حاجز "مكابيم" قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

txt

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن منفذ العلمية وهو في الأربعينيات من عمره تم إطلاق النار عليه وإصابته، وهو من بلدة دير عمار قرب رام الله، ويحمل تصريح عمل داخل إسرائيل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنًا في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة يطا، بعد مداهمة منازلهم.

فلسطينيين طوباس الإحتلال الإسرائيلي الرصاص الحى الطواقم الطبية حركة فتح

الأكثر قراءة

8 آلاف مقاتل من 34 دولة.. التدريب المصرى الأمريكى "النجم الساطع 2023" (فيديو)

"الطريق عامل ايه؟".. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى

وزير النقل يشهد توقيع عقد تطوير نظم الإشارات والاتصالات في قطاع القاهرة- بني سويف

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الأرصاد": انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم

العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار تحت الإنشاء بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال