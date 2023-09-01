إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة طوباس

أصيب ثلاثة فلسطينيين أحدهما بالرصاص الحي، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر طبية، بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

كما احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، للضغط عليه لتسليم نفسه.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة فتح في طوباس، إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

مقتل جندي إسرائيلي جراء عملية دهس في الضفة

ومساء الخميس، قتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 6 جنود ومستوطنين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية دهس وقعت عند حاجز بيت سيرا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ودهس فلسطيني يستقل شاحنة كبيرة 6 جنود ومستوطنين على حاجز "مكابيم" قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن منفذ العلمية وهو في الأربعينيات من عمره تم إطلاق النار عليه وإصابته، وهو من بلدة دير عمار قرب رام الله، ويحمل تصريح عمل داخل إسرائيل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنًا في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل وبلدة يطا، بعد مداهمة منازلهم.