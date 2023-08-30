الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن قوات الاحتلال وجهت للمعتقلين تهمة العبث بالأمن الإسرائيلي، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين مواطنًا ونجله، ومسئولًا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد اشتيوي.

وأضافت أن عمليات الاعتقال ليست الأولى التي حدثت يوم أمس، متابعة: "كل ليلة من الليالي التي تمر على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يكون هناك عدد من المعتقلين".

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: الفصائل الفلسطينية تندد بحملة الاعتقالات

وأكدت أن الفصائل الفلسطينية تندد بتلك الاعتقالات، موضحة أن الصليب الأحمر يتواصل مع أهالي المعتقلين ويبلغهم بأماكن ذويهم من الشبان الفلسطينيين.

وتابعت: "سلطات الاحتلال تمنع منعًا باتًا تسريب المعلومات للصليب الأحمر، حيث إنها تجهز لائحة الاتهامات من أجل التحقيق معهم ومن ثم نقلهم إلى السجون المنتشرة ما بين الشمال والجنوب في الضفة الغربية وعرضهم على المحاكم الإسرائيلية".

وأوضحت أن المعتقلين يمكن أن يحاكموا لسنوات عديدة أو يدفعون غرامات باهظة تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين.

الضفة الغربية فلسطين اعتقال فلسطينيين القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال إسرائيل

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