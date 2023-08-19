السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل الفصائل الفلسطينية تبنت عملية "حوارة"؟.. "القاهرة الإخبارية" تكشف

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن قوات الاحتلال تقتحم بلدات نابلس بحثًا عن منفذي عملية قتل مستوطنين إسرائيليين اليوم.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن سلطات الاحتلال أغلقت كل مداخل ومخارج مدينة نابلس بحثًا عن منفذي العملية، مشيرة إلى أن الفصائل الفلسطينية لم تعلن حتى الآن عن تبنيها لتلك العملية.

وتابعت: "هناك مباركة بالعملية من حركة المقاومة الشعبية في فلسطين التي أكدت أن عملية حوارة اليوم رد طبيعي على جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين".

وأشارت إلى أن حركة الجهاد الإسلامي باركت أيضًا بالعملية واعتبرتها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال.

وأوضحت أن جيش الاحتلال استدعى كتيبة إضافية في بلدة حوارة لنشرها في نابلس في ظل عمليات إطلاق النار خصوصًا مع تنفيذ العملية الأخيرة في مغسلة بحوارة.

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