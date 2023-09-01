الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. اتحاد جدة يصطدم بـالهلال في قمة دوري "روشن" السعودي

اتحاد جدة - الهلال
اتحاد جدة - الهلال

يصطدم فريق اتحاد جدة بضيفه الهلال، اليوم الجمعة، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويعد اللقاء قمة سعودية منتظرة بين الفريقين، بعد بداية ممتازة لهما في المسابقة حتى الآن، فأبطال الدوري الاتحاد يتصدرون جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بدون أي هدف في مرماهم، أمام الفريق الهلالي فيحل ثالثًا برصيد 10 نقاط، بعد تعادله مع الفيحاء في الجولة الثالثة.

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تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدا لإتمام التعاقد مع اتحاد جدة

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أبرزها الهلال ضد الاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-9-2023

اتحاد يرغب في الانتقام من الهلال بعد إقصائه من كأس الملك سلمان

 وتأتي المباراة بعنوان الثأر، فالفريق الجداوي يرغب في الانتقام من الهلال، بعدما أقصاه من بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما فريق العاصمة، فيأمل في العودة لمنصات التتويج ببطولة الدوري، التي أزاحه منها كتيبة المدرب نونو سانتو.

وتلقى اتحاد جدة دفعة معنوية كبيرة، بعد تأكد جاهزية نجمه الأول، الفرنسي كريم بنزيما، الذي تعرض للإصابة في الجولة الماضية أمام الوحدة، ليقود هجوم الفريق رفقة الداهية المغربية عبد الرزاق حمد الله.

أما الهلال، فتأكد غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث فضل مدرب الفريق خورخي خيسوس، إراحته، من أجل العودة بعد فترة التوقف الدولي بجاهزية تامة، لكنهم سيعولون على فريقهم القوي بقيادة مالكوم أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري وغيرهم.

جمهور الاتحاد لا يركز فقط على المباراة، لكنهم يأملون في أن تصح التقارير الصحفية السعودية، التي أشارت إلى وصول نجمنا المصري محمد صلاح، إلى جدة، اليوم الجمعة، لإتمام انتقاله للفريق قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة اتحاد جدة ضد الهلال، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فريق “النمور”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي SSC 1، SSC 5، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

اتحاد جدة الهلال دوري روشن السعودي الاتحاد الدوري السعودي

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