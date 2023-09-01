أبرزها الهلال ضد الاتحاد.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-9-2023

يشهد اليوم الجمعة عدة مباريات هامة في الدوري السعودي وكذلك الدوري الانجليزي، ويهتم محبو كرة القدم بمتابعة مباريات الدوريات الأجنبية والتي يتم عرضها على بعض القنوات المفتوحة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-9-2023.

مباريات الدوري السعودي

الطائي ضد أبها الساعة الـ 6 مساءً الجمعة 1-9-2023 وتذاع على قنوات SSC Sport

الرائد ضد الفيحاء الساعة الـ 6 مساءً الجمعة 1-9-2023 وتذاع على قنوات SSC Sport

الاتحاد يواجه الهلال الساعة الـ 9 مساءً الجمعة في استاد عبد الله فيصل، وتذاع على قنوات SSC Sport

وتأتي المباراة في الاسبوع الخامس من الدوري السعودي 2023/2024

، والاتحاد يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات، ويدخل مباراة الهلال بمعنويات مرتفعة بهدف مواصلة الانتصارات للاستمرار على صدارة الترتيب والحفاظ على لقبه، ولهلال جمع 10 نقاط من أصل 12 نقطة متاحة، بتعادل وحيد كان في ملعب الملك فهد الدولي أمام الفيحاء، في ليلة تقديم نيمار لاعبًا جديدًا للموج الأزرق.

الرياض ضد الأخدود الساعة الـ 9 مساءً الجمعة 1-9-2023 SSC Sport

يذكر أن الاتحاد والهلال قد تقابلان من قبل خلال مجريات الدوري في 47 لقاء، فاز العميد في 10 وخسر في 21، بينما حسم التعادل 16 مواجهة.

مواعيد مباريات الدوريات الأوربية

لوتون تاون يواجه وست هام – 10 مساء في مباريات الدوري الإنجليزي المذاعة على قنوات beIN Sports

ساسولو يواجه هيلاس فيرونا – 7.30 مساء ضمن مباريات الدوري الإيطالي المذاعة على قنوات AD Sports

روما يواجه ميلان – 9.45 مساء ضمن مباريات الدوري الإيطالي المذاعة على قنوات AD Sports

بوروسيا دورتموند يواجه هايدنهايم – 9.30 مساء ضمن مباريات الدوري الألماني المذاعة على قنوات beIN Sports

نانت يواجه مارسيليا – 10 مساء ضمن مباريات الدوري الفرنسي المذاعة على beIN Sports