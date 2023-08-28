الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يخطر الزمالك بموعد مباراة أرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

تلقى نادي الزمالك، أخطر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف"، بشأن موعد مباراة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية 

ومن المقرر أن تقام مباراة الفارس الأبيض وبطل جبيوتي، يوم 16 سبتمبر المقبل، بـ"تنزانيا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب هناك بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى الزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي الأول من البطولة القارية، رفقة 10 أندية أخرى.

على الجانب الآخر، شارك أرتا سولار في الدور التمهيدي الأول، وتخطى هورسيد الصومالي بسداسية نظيفة في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب، ضمن مواجهات دور الـ64 من الكونفدرالية.

يذكر أن الزمالك سيخوض مواجهتين وديتين يومي 7 و11 سبتمبر المقبل، خلال المعسكر الداخلي، استعدادًا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي بمجموع المواجهتين 5-3، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

ومن جانب أخر، انتابت الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، حالة من الغضب الشديد بعد رحيل حسن موسى، رئيس اللجنة المؤقتة السابق للنادي.

وكشف مصدر مقرب من أوسوريو قائلا:" المدرب غاضب بشدة، لأنه كان قد جلس بالفعل مع حسن موسى، وتحدثا في كل الأمور والملفات الخاصة بفريق الكرة واحتياجاته للمرحلة المقبلة".

التخبط الإداري

وتابع: " أوسوريو مندهش مما يحدث وحالة التخبط الإداري التي يمر بها الزمالك، ويرى أن الأمر لم يتكرر معه بهذا الشكل نهائيًا في أي نادٍ دربه بأن يتعامل مع رئيس نادي مختلف كل أسبوعين تقريبًا".

وأشار إلى أن أوسوريو كان قد قدم طلباته لحسن موسى، مشددًا على ضرورة حسم الأمر قبل بداية فترة الإعداد للحفاظ على تركيز اللاعبين.

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