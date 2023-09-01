"الأرصاد": انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 1-9-2023.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إنه اعتبارًا من اليوم نشهد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية؛ بسبب تأثرنا بمنخفض جوي مع كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت: "تعرضنا لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة خلال فترة الصباح، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس ويلطف الأجواء بشكل كبير، كما يعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء مما يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة العالية في الجو، مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".

"الأرصاد": طقس معتدل خلال فترات الليل بسبب نشاط الرياح

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس سنبدأ نشعر بالاعتدال في الأحوال الجوية مع الشعور بنسمات الهواء خلال فترات الليل بسبب نشاط الرياح.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة تسجل 34 درجة مئوية في الظل والمحسوسة 36 درجة، مشيرة إلى أنه بداية من الغد سنشهد مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية.