الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة أول أيام سبتمبر

طقس حار
طقس حار

يختم شهر أغسطس اليوم الخميس، آخر ساعاته وسط أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويستقبل المواطنين فصل الخريف يوم 21 سبتمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أن بداية شهر سبتمبر ستكون الأجواء شديدة الحرارة، وفي السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة في أول 3 أيام من شهر سبتمبر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39- 36

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 34- 31

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء 43- 40

درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد 43- 41

درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد 44- 43

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1 سبتمبر:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37- 34

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 34- 31

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء 43- 40

درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد 40- 38

درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد 46- 45

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 سبتمبر:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36- 34

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 34- 31

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء 42- 39

درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد 37- 39

درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد 44- 43

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 سبتمبر:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35- 33

درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 34- 31

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء 40- 37

درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد 38- 36

درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد 42- 41

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-8-2023

أجواء شديدة الحرارة موقع التواصل شهر سبتمبر الوجه البحري جنوب سيناء يوم الجمعة جنوب الصعيد الموافق 2 سبتمبر السواحل الشمالية

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