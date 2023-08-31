حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-8-2023

توقع خبراء الارصاد الجوية استمرار الطقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على سيناء وصعيد مصر وسط تنبؤات بتحسن حالة الطقس في نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 31-8-2023.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار على الوجه البحري والقاهرة شديد الرطوبة ليلًا، بينما تسود الطقس المعتدل الحرارة رطبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، مع ارتداء غطاء للرأس وشرب المياه والسوائل بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وتتشكل الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد عن حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع احتمالية تساقط الأمطار الخفيفة والمتفرقة على بعض المناطق الشمالية، مع تأثر البلاد بامتداد حوض علوى بارد بداية من 4 سبتمبر 2023، و كتلة هوائية معتدلة نسبيا في درجة حرارتها.

ومع بداية شهر سبتمبر تبدأ معدلات الرطوبة في التراجع وبالتالي يتراجع الشعور بالحرارة مع انكماش منخفض الهند الموسمى .

درجات الحرارة اليوم