الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26، فيما تسجل العظمى على السواحل الشمالية 31 والمحسوسة 34، فيما تصل العظمى على جنوب سيناء 40، والمحسوسة 43، و41 درجة مئوية عظمى على شمال الصعيد، في حين تصل المحسوسة 43 درجة مئوية، فيما تبلغ العظمى على جنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

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