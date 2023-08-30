"الأرصاد": ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وهذا موعد انكسار الموجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ضباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى: "اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع"، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 37 درجة مئوية، بسبب تأثرنا بمخفض الهند الموسمي، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، مرددة: "ارتفاع نسب الرطوبة ليلًا سيجعلنا نشعر بأن درجات الحرارة 40 درجة وليست 37 كما هو معلن".

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

وتابعت: "ستنكسر درجات الحرارة ليلًا على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة بسبب نشاط الرياح الذي يعمل على تلطيف الأجواء"، محذرة من وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الساعات الأولى من النهار والمتأخرة من الليل.

وأكدت استقرار حركة الملاحة البحرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، إذ أن البحرين يصلحان لكل أعمال الصيد والتنزه، مشددة على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول الكثير من السوائل وخاصة المياه.

وأعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن السبت المقبل سيشهد استقرار الأحوال الجوية وانخفاضات في درجات الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح.